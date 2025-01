Gonzalo Nuñez y Silvio Valencia se disculpan tras acalorada pelea: "Si quieres te beso"

"Primero quiero disculparme ante el público por la acalorada discusión que tuve con Silvio (Valencia), nos debemos a ustedes por lo que llevar esas discusiones a ese término no me parece correcto. Doy por zanjado el tema", indicó el exconductor de Fútbol en América.

"Yo lo acepto. Es de hombres reconocer. Yo no siento rencor, eso no hace vivir a las personas vivir bien. Yo nunca voy a tratar mal al rival, me puedo equivocar pero nunca dañar. Fue el calor de la noticia", indicó Valencia.