Perú vs. Paraguay: hinchas trepan rejas del Estadio Nacional tras cierre de puertas

Hinchas intentaron ingresar al Estadio Nacional a través de las rejas para ver el encuentro entre Perú vs. Paraguay , debido a que no se les permitió el acceso pese a que tenían entradas en mano.

Un oficial de la PNP comentó que no ingresaría nadie más porque el aforo se encuentra al Máximo. Lamentablemente la Policía no vende las entradas... simplemente Defensa Civil ha explicado que ya no puede ingresar nadie”, dijo el agente.