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Personas con daltonismo podrán identificar colores de productos con nueva herramienta digital

La plataforma de compras online de Decor Center implementó una función que adapta la visualización de los colores de sus productos para facilitar la elección de acabados y revestimientos para el hogar.

Redacción Líbero
Decor Center incorpora herramienta para facilitar la elección de colores a personas con daltonismo.
Decor Center incorpora herramienta para facilitar la elección de colores a personas con daltonismo. | composición Líbero
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Elegir el color de un producto puede convertirse en una dificultad durante una compra por internet para las personas con daltonismo. Ante esta situación, Decor Center incorporó el denominado 'Modo Daltónico' a su plataforma online, una herramienta que modifica la visualización cromática de los productos para facilitar su identificación.

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La iniciativa fue presentada en el marco del Día Mundial del Daltonismo, fecha destinada a visibilizar una condición que afecta la percepción de determinados colores y tonalidades. Según cifras difundidas por la empresa, más de 300 millones de personas viven con esta condición en el mundo.

¿Cómo funciona el 'Modo Daltónico'?

La herramienta adapta la manera en que se presentan los colores dentro de la plataforma de compras. De esta forma, busca que los usuarios puedan distinguir con mayor facilidad las tonalidades de los productos antes de elegirlos.

La función está especialmente orientada a la adquisición de acabados, revestimientos y otros artículos para el hogar, productos en los que el color puede ser un elemento importante para tomar una decisión de compra.

La propuesta busca incorporar criterios de accesibilidad a una actividad cada vez más habitual: comprar productos por internet. En este caso, la tecnología se utiliza para reducir una barrera que puede pasar inadvertida en las plataformas de comercio electrónico.

¿Qué es el daltonismo?

El daltonismo, también conocido como deficiencia de la visión del color, comprende distintos tipos y grados. Una de sus manifestaciones más frecuentes dificulta diferenciar algunas tonalidades de rojo y verde, aunque la alteración puede involucrar otros colores.

Las personas con esta condición pueden desarrollar estrategias para desenvolverse en actividades cotidianas y profesionales. Por ello, contar con herramientas de accesibilidad puede facilitar determinadas tareas en las que la identificación de colores resulta necesaria.

La implementación del 'Modo Daltónico' plantea así una alternativa para que la elección de productos y acabados en internet resulte más accesible para quienes presentan dificultades en la percepción cromática.

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