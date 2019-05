The Batman: ¿Y Robert Pattinson? Warner Bros quiere recontratar a Ben Affleck

"The Batman", la nueva película de DC, tendría a Robert Pattinson como favorito para interpretar el papel del enmascarado de Ciudad Gótica, que anteriormente perteneció a Ben Affleck, según ha desvelado la revista Variety en los Estados Unidos. Sin embargo, Warner Bros está reconsiderando la idea de volver a unir al elenco al exesposo de Jennifer Garner y Jennifer López en otra función de la nueva película del murciélago.

De acuerdo al usuario @Zodwriter en Twitter, quien es una persona cercana a las noticias que giran alrededor del cineasta Zack Snyder ("Liga de La Justicia"), Warner Bros no está muy agusto con el trabajo de Matt Reeves, encargado del guión de "The Batman", y que analizan la posibilidad de recontratar a Ben Affleck para este oficio. La información la obtuvo gracias a un contacto que tiene en la productora.

"Al parecer WB tiene poca confianza en el guión de Matt Reeves de Batman. También están considerando re-contratar a Ben Affleck. Ella afirma que hay una campaña secreta dentro del estudio para echar otro vistazo a la propuesta original de Ben Affleck", dijo el usuario de Twitter.

New Tip From Source: Allegedly WB is having cold feet about Matt Reeves Batman script. They are also second guessing re-casting @BenAffleck . She claims there is a secret campaign within the studio to take another look at @BenAffleck 's original proposal. #HOPE @RTSnyderCut #FAITH pic.twitter.com/pqifsdjwXw

Tras la polémica publicación, muchos fanáticos empezaron a correr el rumor de que Ben Affleck volvería al papel de Batman este nuevo film y así dejaría plantado a Robert Pattinson. Ante esto, @Zodwriter desmintió tal versión de forma muy enérgica en Twitter.

"¡Mi fuente NUNCA dijo que Ben Affleck será Batman otra vez! Ella dijo que el estudio está teniendo problemas con el guión de Reeves y que algunos dentro del estudio están haciendo una campaña para revisar la propuesta de Ben Affleck. ¿Por qué todo el odio? ¡Leanlo con reserva! ¡Ben podría terminar dirigiendo!", aseguró.

My source NEVER said @BenAffleck is going to be Batman again! She said that the studio is having cold feet about Reeves Script and some within the studio are campaigning to revisit @BenAffleck's proposal. Why all the hate? Grain of salt! Ben could end up directing! @RTSnyderCut pic.twitter.com/V8Jef4tv4n