"One Punch Man" 2x07: Saitama vs Suiryu, la pelea más épica de la temporada 2 en YouTube [VIDEO]

"One Punch Man" vuelve a sus orígenes para alegrías de sus fans. Por fin, el capítulo 7 de la segunda temporada del anime que se estrenó en Japón nos mostró el ritmo dinámico y divertido que siempre nos tuvo acostumbrados. Después de enfrentar a muchos monstruos en el camino, la pelea entre Saitama vs Suiryu por fin se desarrolla en el Torneo de Súper Lucha en este episodio denominado: “Los héroes de la clase S” ("The Class S Heroes"). El video se encuentra disponible en YouTube.

La mayoría de los héroes de Clase S que se unieron a la batalla contra la Asociación de Monstruos. Estos incluyen héroes de clase 13, Flashy Flash; héroe de clase 10, The Pig God; clase 9, Driver Knight; héroe de clase 5, Child Emperor; y héroe de clase 2, Terrible Tornado. La Asociación de Monstruos ha comenzado a notar lo problemáticos que son los héroes de la Clase S, pero el Rey Monstruo Orochi no parece estar preocupado en absoluto, diciendo que pueden producir un número infinito de monstruos.

Es muy interesante ver la diferencia de habilidades, no solo de los peleadores de la Clase A y la Clase S, sino también dentro de la Clase S. De todos modos, el combate final de "One Punch Man", como era de esperar, es entre Suiryu y Saitama. Esencialmente, el propósito de esta pelea es mostrar qué tipo de persona es Suiryu versus qué tipo de persona es Saitama. Hay que recordar que Saitama nunca fue derrotado. Saitama apenas se ve perturbado por los ataques de Suiryu, incluso cuando comienza a luchar de verdad. Suiryu, sin embargo, se ve afectado por la defensa de su rival y de la cadera de Saitama.

En medio de la pelea, los jueces descubrieron la verdadera identidad de Saitama, lo que lo llevó a su descalificación en el torneo. Suiryu todavía decidió continuar la lucha y casi rompió toda la arena con sus poderosos movimientos. Sin embargo, después de ser golpeado por las caderas de Saitama, Suiryu fue eliminado del ring y sufrió su primera derrota en "One Punch Man".

A pesar de lo observado en este capítulo de "One Punch Man", no queda claro quién será el antagonista que le haga la vida imposible a Saitama. En un principio, se esperaba que fuera Garou. Sin embargo, no lo hemos visto en los dos últimos episodios. Y es difícil pensar que Suiryu sea el indicado para esa labor. Al menos, dio una gran pelea a Saitama. Pese a sus limitaciones nos entretuvo durante este parta del anime, que comienza a despegar lo mejor de lo mejor.