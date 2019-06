´Magic The Gathering´ tendrá su serie en Netlfix a cargo de los Hermanos Russo, directores de Avengers Endgame [VIDEO]

Netflix acaba de anunciar que Joe y Anthony Russo, los artífices de la exitosa película 'Avengers: Endgame', serán los encargados de dar vida al famoso juego de cartas 'Magic The Gathering'. Este anuncio se da luego de llegar un acuerdo con Wizards of the Coast y Hasbro, empresa responsable de las célebres Cartas Magic creadas en 1993 por el profesor matemático norteamericano, Richard Garfield. Hace cuatro años en Magic afirmaban que su principal competencia es contra el cine. De esta manera la franquicia de cartas más famosas de la historia dará el salto a competir en el mundo audiovisual.

HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq