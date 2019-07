Evangelion 3.0 +1 [Película ONLINE]: Se filtran escenas y primeros 10 minutos [VIDEO]

Se presentó un extracto de la esperada película Evangelion 3.0 +1 , cuarta y última entrega de la reinvención del popular anime 'Evangelion' que estará enfocada en dar una versión renovada sobre la batalla de los EVAS contra los ángeles y del plan de instrumentalización humana. Se espera que llegue a la pantalla grande en el 2020

El evento se desarrolló en ciudades como en París (Japan Expo) y Los Ángeles (Anime Expo) bajo el nombre de Operación 0706. Yoko Takahashi, famoso intérprete del opening de 'Evangelion', y Megumi Ogata, actriz de voz de Shinji Ikari, fueron los responsables de dar inicio a la transmisión

El adelanto se presentó mediante un streaming donde se observa una secuencia de batalla ubicada en París, Francia. Además, un dato no menor, es que en este combate no aparecen los principales personajes de esta saga rehecha bajo la etiqueta de 'Rebuild of Evangelion'.

Asimismo, en un principio señalaron que solo asistirían público VIP al lanzamiento, sin embargo, las imágenes se pueden ver ONLINE en la plataforma de Youtube. También se compartió en las redes sociales el póster promocional.

Neon Genesis Evangelion

El anime fue creado por Hideaki Anno y se encuentra disponible en Netflix. Se ambienta en un mundo futurista donde la humanidad está a punto de desaparecer. Un acontecimiento nombrado como Segundo Impacto destruyó a gran de parte de la humanidad.

El pequeño grupo de la raza humana que quedó debe hacerles frente a seres de orígenes desconocidos llamados ángeles, quienes su principal meta es eliminar a la organización paramilitar NERV. ¿Por qué? Pues son los únicos que protegen a la civilización.

Tráiler de Neon Genesis Evangelion en Netflix