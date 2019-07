Dragon Ball: Conoce la verdadera historia de Cell, el villano más cruel de Goku [Video]

En las últimas semanas los fanáticos de Dragon Ball generaron teorías sobre la vuelta de Cell a la saga de Goku. Los fans aseguraron mediante las redes sociales que este particular personaje merecía un regreso a Dragon Ball Super porque era un enemigo poderosos que le podía dar batalla a cualquier saiyajin.

En las últimas horas se indicó que Cell no se encuentra en los planes de Akira Toriyama. Sin embargo, Toriyama aprovechó un conversatorio para relatar la historia de cómo se creó este villano de Dragon Ball Super. Todos los detalles te lo contamos a continuación.

Resulta que en un panel de preguntas y respuestas de Akira Toriyama con sus tres editores (Kazuhiko Torishima, Yu Kondo y Fuyuto Takeda), manifestó que Cell tuvo la gran oportunidad de tener una aparición en Dragon Ball.

La razón de ello fue porque Toriyama intentaba buscar aumentar la popularidad de Dragon Ball, pero dos aspectos impidieron el ingreso de Cell. Uno de ellos fue la presencia de los androides, y la otra era por los viajes en el tiempo de Trunks.

"En ese momento, comenzó a ser más divertido pensar la trama que dibujarla. Pero, básicamente, pensaba la historia cada capítulo a la vez, es por eso que terminé tan enredado. La época de los viajes en el tiempo de Trunks fue terrible, seguí dibujando y cada vez se volvía más y más incoherente", expresó Akira Toriyama.

De inmediato, Kazuhiko Torishima le respondió: "No lo habrías logrado si Kondo-san no hubiera sido tu editor. Yo no puedo soportar ese tipo de situaciones problemáticas", dijo Torishima, su primer editor.

"De verdad, no tenía planes para nadie más que para 19 y 20. Pero esto no ayudó en nada, así que traje también a los androides 17 y 18. Luego me llamaste para decirme: ‘¿Y ahora qué? Son sólo unos mocosos’ Entonces dibujé a Cell”, reveló Toriyama.

Asimismo, eso no fue todo, ya que se siguió trabajando en las características físicas de Cell. Yu Kondo no le agradó el primer diseño de Akira Toriyama. Por este motivo, se continuó con el proceso de creación de este dibujo. De esta manera, Cell llegó a la famosa franquicia de Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Verdadera historia de Cell