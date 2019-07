Dragon Ball Super: Gokú y el Kamehameha logran un Récord Guinness

Dragon Ball Super es una de las marcas de la animación vigentes y con más seguidores en todo el mundo. Con el pasar de los años, Dragon Ball ha conseguido que la industria del entretenimiento no olvide la creación de Akira Toriyama. La serie más aclamadas de los últimos años obtuvo un récord guinness.

Según compartió la cuenta oficial de Dragon Ball Super, Dragon Ball consiguió realizar la mayor congregación de seguidores hasta el momento para lanzar un impresionante kamehameha en simultáneo.

Este acción se llevó a cabo después que cientos de fanáticos de al esferas del dragón asistan al Dragon Ball World Adventure 2019 desarrollado en San Diego, Estados Unidos, con la meta de romper el Récord Guinness de la mayor reunión de personas que realizaban este movimiento de Goku.

🏆GUINNESS WORLD RECORD ACHIEVED!! 🏆



Most people doing a KAMEHAMEHA at once! @GWR @BandaiNamcoUS pic.twitter.com/AVYsXRl1NF