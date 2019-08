Dragon Ball Super: Conoce a los personajes que Goku nunca pudo vencer

Goku siempre se mostró en Dragon Ball Super como un Super Saiyajin invencible, sin embargo hubo momentos en la saga de Dragon Ball donde Kakaroto no consiguió ganar a sus rivales. ¿Cuáles son? Pues, en los siguientes párrafos te repasamos todos aquellos personajes a los que Son Goku nunca los derrotó.

Dragon Ball Super es uno de los principales referentes del entretenimiento. Además, con la famosa franquicia Dragon Ball más viva en el mercado de la series televisivas y animes, parece que tendremos más aventuras de Goku por buen tiempo

Dragon Ball Super: Beerus

Dragon Ball Super | Beerus tuvo su primera aparición en 'Dragon Ball Super: Batalla de los Dioses' y es tan poderosos que consigue derribar de manera sencilla a Goku transformado Super Saiyan 3. Sin embargo, para equiparar condiciones, Kakaroto alcanza el poder del Super Saiyan God. Aunque protagonizan una pelea bastante igualada, descubrimos que Son Goku no es rival suficiente para Beerus, quien empleó 80% de su poder.

Dragon Ball Super: Whis

Dragon Ball Super | Whis también apareció en 'Dragon Ball Super: Batalla de los Dioses'. Al margen de que no observamos un combate entre ellos, hemos visto enfrentamientos de entrenamiento con Goku. No obstante, Kakaroto no es capaz de hacerle frente al ángel.

Dragon Ball Super: Jiren

Jiren fue un gran oponente para Goku en Dragon Ball Super, siendo un guerreo del Universo 11 para el mítico personaje de Dragon Ball. Son Goku liberó el Ultra Instinto, pero no obtuvo derrotar a Jiren por su cuenta en el cuadrilátero.

Dragon Ball Super: Broly

Broly tiene un nivel de poder de tal magnitud que Goku ni Vegeta pueden vencerlo. Pero, gracias a la fusión del plantea Metamor, Son Goku ni Vegeta se convierten en Gogeta y superan a Broly. ¿Lo mataron? Pues, no.