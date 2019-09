Dragon Ball Super: ¡No puede ser! Así luce Goku de abuelo [VIDEO]

Dragon Ball es uno de los animes más populares en el mundo y a pesar de que fue creado por Akira Toriyama hace más de 30 años, Goku siempre luce muy joven. Además, en Dragon Ball Super es oficialmente abuelo. Pero, sigue viéndose igual.

¿Algún día veremos a Goku viejo? Quizás sí, pero es poco probable, ya que eso sucederá cuando el saiyajin cumpla 300 años en Dragon Ball, edad aproximadamente que posee el Maestro Roshi. En ese momento, recién observaremos a Kakaroto con el rostro de arrugas y cabello gris.

Sin embargo, en las últimas hora se pude conocer que Akira Toriyama adelantó su regalo por fiestas navideñas a la comunidad de Dragon Ball y reveló la imagen más esperada por los seguidores de Dragon Ball Super: Dibujo de Goku como una persona de tercera edad.

Dragon Ball: Goku de abuelo

¡A tomar en cuenta! Asimismo, se puedo conocer que la gráfica fue publicada en 'The anime and Me', un cómic que Akira Toriyama escribió para la Guía Especial del anime de Dragon Ball en 1989. Es decir, después de tres décadas sabemos de la existencia del boceto realizada por el mangaka japonés.

Dragon Ball Super: ¿Los saiyajins envejecen?

Dragon Ball | Cabe recordar que en Dragon Ball Super manifestó que al ser una raza guerrera, sus cuerpos están preparados para la batalla y, por esta razón, envejecen lentamente. De acuerdo a la informaciones sobre los protagonistas, la juventud dura hasta los 80 años. ¡Alucinante!

¿Cuántas y cuáles son las temporadas de Dragon Ball?

Dragon Ball ha marcado la infancia de muchas generaciones. La obra de Akira Toriyama contiene 600 capítulos en 20 temporadas durante las cuatro series dedicadas a este anime: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super.

Dragon Ball:¿De qué se trata Dragon Ball Super?

Es una serie de anime producida por Akira Toriyama y Toei Animation. Se comenzó a emitir el 5 de julio del 2015 hasta el 25 de marzo del 2018. La historia comienza ocho meses después de la derrota de Majin Boom, cuando la Tierra se está convirtiendo un lugar ideal para vivir. Se encuentra conformado por cinco sagas.

Lista de Sagas Dragon Super Ball

- Batalla de los Dioses

- Resurrección de Freezer

- Torneo del Universo 6

- Gokú Black

- Supervivencia Universal

Dragon Ball: ¿Quién es Goku?

Es el principal protagonista del manga y anime de Dragon Ball creado por el asiático Akira Toriyama. Es uno de los pocos Saiyajin que logró sobrevivir a la destrucción total de Planeta Vegeta. Se convierte como el mayor defensor de la Tierra y del Universo 7. Logrando mantener a la población siempre a salvo.

Dragon Ball: ¿Cuál es el verdadero nombre de Goku?

Dragon Ball | Después del nacimiento de su primogénito Son Gohan, Goku lleva al niño a Kame House. En ese lugar presenta su hermano Raditz, quien le revela su origen saiyajin y su verdadero nombre: Kakaroto.