Nanatsu no Taizai: [ONLINE] ¿Cómo ver gratis el capítulo 1 de la temporada 3?

'Nanatsu no Taizai' 3X01 ONLINE ESPAÑOL llegará con nuevos y espectaculares episodios. 'Wrath of the Gods' es el título del conjunto de episodios que pronostica el enfrentamiento de los los siete pecados capitales ante los diez mandamientos con el fin de restablecer la paz en Britannia.

'Nanatsu no Taizai' ONLINE, también conocido como 'Seven Deadly Sins' o 'Los Siete Pecados Capitales' en América Latina, es un anime basado en el manga escrito por el ilustrador Nakaba Suzuki. Hasta el día de hoy la creación de Suzuki sigue siendo publicado por la revista 'Weekly Shōnen Magazine'.

¿Cómo ver Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods 3x01?

'Nanatsu no Taizai' 3X01 ONLINE ESPAÑOL | 'Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods' inició su transmisión de manera semanal en territorio japonés a través de TV Tokyo este miércoles 9 de octubre del 2019 a las 3:55 a.m. (hora peruana).

Sin embargo, hay un problema que existe la emisión de 'Nanatsu no Taizai' en lugares fuera de Jpaón, ya que se sabe que Netflix, dueña de los derechos oficial del anime, podría estrenar la temporada 3 con los 24 episodios el próximo año.

¿Dónde ver 'Nanatsu no Taizai' Temporada 3?

'Seven Deadly Sins 3' ya está dando de qué hablar entre sus seguidores, pero los fans de esta parte del planeta deberán tener paciencia y esperar hasta julio o agosto del 2020. ¿Por qué? Pues, una vez terminada la emisión original en Japón, recién 'Nanatsu no Taizai' estará disponible en Netflix.

¿De qué va a tratar 'Nanatsu no Taizai' Temporada 3?

'Nanatsu no Taizai' 3X01 ONLINE ESPAÑOL continuará narrando la Guerra Santa entre los Siete Pecados Capitales y los demonios que están en Britannia. Los seres malignos son llamados como Diez mandamientos.

¿Qué pasó 'Nanatsu no Taizai' capítulo 1 Temporada 3?

En el primer episodio de 'Seven Deadly Sins 3' vemos a Meliodas y Ban salvando un colectivo de esclavos humanos. Además, Zeldris recuerda a los demás miembros del Clan de los Demonios que cayeron ante los Siete Pecados Capitales. El capítulo finaliza cuando Meliodas se pregunta qué sucedió con King y Daine, quienes estarían en un baño termal.

Nanatsu no Taizai Trailer Temporada 3