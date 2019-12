Marvel suma a personajes de Dragon Ball Super en increíble Universo [FOTOS]

Dragon Ball Super ha sido una de las series que más adeptos tiene en los últimos 20 años. Como se sabe, uno de los responsables de que esta historia quede en la memoria de todos los que crecimos viendo las aventura de Gokú y sus amigos es Akira Toriyama.

Cabe recordar que problablemente la saga siga con nuevas aventuras para el año 2020. Sin embargo, una de las compañías mas grandes de comics en el mundo mostró unas imágenes de los personajes de Dragon Ball a su fiel estilo animado

Sin embargo, se supo que dos realizadores de Marvel Comics estuvieron recreando a varios personajes de la serie animada. Entre ellos está Pilaf, Mai y Shou, Freezer, Krillin, Milk, Gokú Vegeta, entre otros.

Los causantes de estas impresionantes imágenes son Jim Lee, artista de Corea del Sur que trabajó para Marvel teniendo grandes historias como Uncanny X-Men yThe Punisher: War Journal. El otro ilustrador es el brasilero Bernardino Da Silva, que dio vida a Superboy del New 52 en los comics. ¿Cabe la posibilidad de que estén adaptándolos en un nuevo universo? Aunque parezca probable, simplemente fue un homenaje para la gran aclamada serie de los noventa.

Bernardino Da Silva - ILUSTADOR DE MARVEL

Jim Lee - Ilustador de Corea del Sur

