Nanatsu no Taizai: Youtuber corregirá la la mala animación de la pelea entre Escanor ante Meliodas [VIDEO]

Nanatsu no Tazai es uno de los animes más aclamados en el mundo. Por ello, después de dos exitosas entregas, la tercera temporada llegó con altas expectativas, sin embargo, parecería que el trabajo realizado por el Estudio DEEN estaría dejando mucho que desear.

Hace un par de semanas se transmitió el Capítulo 12 Temporada 3 de Nanatsu no Tazai, episodio que mostraba la pelea esperada por la fanaticada entre Escanor vs. Meliodas. No obstante, la adaptación del anime terminó decepcionando a los fans.

Nanatsu no Taizai Temporada 3 Episodio 12: Reacciones en Twitter

Si bien aún quedaba apreciar el Capítulo 12 Completo, la animación de Escanor vs. Meliodas les recordó a los seguidores de Nanatsu no Tazai aquella lamentable lucha protagonizada por Gokú y Bills en el fatídico episodio 5 de Dragon Ball Super.

Entre otras cosas, la animación del evento más grande del año: la gran pelea entre Meliodas y Escanor, ha sido un fiasco.

¿Por qué tenemos que cerrar el año así?

¿Por qué tenemos que cerrar el año así?

Man, no voy al día con Nanatsu no Taizai, de hecho no suelo hablar mucho de anime aquí... pero viendo la pelea de Meliodas contra Escanor pues... oof cielos vaya fanmade de pelea.



Todos están enojados con esto, y están de cuerdo que la producción de esta temporada es un desastre

Nanatsu no Taizai Temporada 3 Episodio 12: El ingenio de un fan

Ante ello, el Youtuber Raysther Animations publicó un video explicando los problemas presentes en el Episodio 12 de Nanatsu no Tazai. Además, aprovechó para revelar que se encuentra desarrollando una remasterización que arreglará los errores de la serie animada.

Hasta el momento, Raysther Animations lanzó un pequeño avance prometedor. A primer vistazo, se observa que se corrigieron los rostros de los personajes y se agregaron más efectos. El influencer manifestó que tiene planeado modificar el inicio del enfrentamiento de Escanor frente a Meliodas.

Asimismo, Raysther Animations expresó que dependiendo del apoyo que reciba del público, podría corregir completamente el cruce de Escanor vs. Meliodas. ¡A esperar!

Nanatsu no Tazai: ¿Quién es Meliodas?

Nanatsu no Tazai | Meliodas es el hijo mayor del Rey Demonio y fue parte de los diez mandamientos. Es hermano de Zeldris y Estarossa.

¿De qué trata Nanatsu no Taizai o Siete Pecados Capitales?

La historia empieza con Elizabeth, princesa del reino Liones, en donde huye de los caballeros sagrados tras un golpe de estado. Tras esto decide buscar a los peores criminales del reino, llamados Sietes Pecados Capitales. En su incanzable busqueda cae desmayada, terminando así en un bar que es atendido por un joven junto con su fiel compañero Hawk (cerdo que habla). Por sorpresa de la princesa, logra enterarse que el dueño de la taberna era Meliodas, Pecado de la Ira del Dragón y el Capitán de los Siete Pecados Capitales. Finalmente deciden buscar a los demás Pecados, recorriendo por varias aventuras.