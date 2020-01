Marvel: Star Wars #1 es el cómic más vendido de la última década

El mundo de los cómics de Marvel está liderado por los superhéroes como: Spiderman, Capitán América, Hulk o Iron man. La mayoría pensará que los cómics delos hérores son muy adquiridos. Sin embargo, el universo de Star Wars ha conquistado a los lectores.

El número 1 del universo de George Lucas es el cómic más vendido, según informa PREVIEWS World. Esto se debe en gran parte, que durante su comercialización se han editado hasta 50 versiones diferentes del cómic publicado por Marvel. Sin duda, eso ayudó en las ventas.

Aunque evidentemente Star Wars #1 también ha recibido un tremendo impulso comercial cuando se estrenó Star Wars episodio VII. Las otras producciones de esta película también que han contribuido directa e indirectamente a que incrementen la venta de este cómic.

Star Wars de Marvel, que está creado por Jason Aaron, John Cassady y Laura Martin, se impuso a cómics como Invincible Iron man #1, Amazing Spiderman #1, Batman#1, Action Comics #1000, Star Wars Vader Down #1, entre otros.

Novelas

Por otro lado, se realizaron un top 30 de las mejores novelas gráficas. La lista está encabezada por The Walking Dead Volumen 1 Days Gone Bye, Saga Volumen 1, Batman The Killing Joke, Walking Dead Volumen 2 Miles Behind Us y Saga Volumen 2.

¿De qué trata el cómic?

La historia de Jason Aaron se ambienta entre el Episodio IV “Una nueva esperanza” y el V “El Imperio contrataca”.

En las viñetas se cuenta lo que sucedió con Luke Skywalker, Leia y Han Solo después de su fatídico encuentro con Darth Vader en la Estrella de la Muerte.

Como queda demostrado, el éxito de Star Wars no se limita solo a cine, pues también resalta en los cómics. Un mundo que muy pocos conocían la fama de “La Guerra de las Galaxias”.