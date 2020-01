Manga: One Piece ocupa el primer puesto del ranking semanal de conocida revista japonesa

Los seguidores de Once Piece están contentos. El manga recuperó el primer lugar del ranking semanal de la revista Weekly Shonen Jump. Así, dejó atrás a sus más cercanos competidores como Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone, Haikyuu y My Hero Academia.

Otra gran noticia para los fans de los mangas es que una de sus revistas favoritas recupera su ritmo habitual de publicación tras dos ediciones el 06 de enero. Weekly Shonen Jump publica semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que poco a poco se ganan un lugar en los rankings.

Entre las curiosidades de esta semana, está el regreso de Dr. Stone que estuvo ausente una semana tras el descanso de su dibujante Boichi por enfermedad. Por otro parte, se reveló una promoción para The Promised Neverland donde se puede ver a Enma y otros protagonistas a todo color.

Aunque no todo es felicidad, especialmente, para los fanáticos de Act-Age y Jujutsu Kaisen, que han visto la caída de varias posiciones de sus mangas favoritos respecto a los números anteriores. Sin embargo, no pierde la esperanza que en las próximas publicaciones de la revista los verán nuevamente en los primeros lugares.

Hace dos semanas la portada estuvo dedicada a los protagonistas Shonen. En esta nueva edición, está dedicada a Undead Unluck, un nuevo manga escrito por el artista Yoshifumi Tozuka.

A continuación, te mostramos el top 10 del ranking semanal que se publicó en la revista.



1. One Piece

2. Kimetsu no Yaiba

3. Dr. Stone

4. Haikyuu

5. Chainsaw Man

6. My Hero Academia

7. Act-Age

8. Black Clover

9. Jujutsu Kaisen

10. Mitama Ghost Security



¿Qué sospresas nos deparará la siguiente edición de la revista? Solo sabemos que ni One Piece y ningún manga tiene el primer puesto asegurado