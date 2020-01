Pokémon: ¿Go captura a un Dragonair? Se revelaron imágenes del episodio 11 de la nueva temporada

Pokémon continúa la historia de Ash Ketchum y Pikachu en su nueva temporada Pokémon Escudo y Espada. El episodio 11 se estrenará mañana, pero el portal Cho-animedia reveló algunas imágenes de dicho capítulo.

En la temporada 23 de Pokemon, Ash continúa su aventura para ser un maestro pokémon y en esta oportunidad está acompañado de Go. Ambos personajes revelan misterios que son encomendados por el profesor Sakuragi. Eso los obliga a recorrer distintas regiones como Kanto, Hoenn, Sinnoh y Galar.

En esta ocasión, la trama del capítulo 11 gira en torno al viaje que emprenden Satoshi y Go a una isla que es habitada por Dragonairs y Dragonites.

El problema es que hay un Dragonair que no puede volar. Por eso que los entrenadores lo ayudan ante la desesperación y frustación del pokémon.

Se puede apreciar que el pokémon dragón le tomó mucho cariño a Go, por eso se predice que se quedaría en su equipo. Una razón que refuerza esta hipótesis es que en esta temporada no ha capturado ningún pokémon y parece que no está interesado en hacerlo. Sin embargo, el desenlace del episodio lo sabremos mañana.

¿Por qué Ash no captura pokemones?

Recordemos que Ash ha sido becado por el profesor Sakuragi y viajará a distintas regiones con la misión de investigar casos de pokemones. Por eso, es que solo se está centrando en eso y no captura a uno.

¿Por qué Go captura pokemones tan fácilmente?

Un detalle que ha dejado intrigado a los fans es la facilidad con que el compañero de Satoshi captura pokemones y sin la necesidad de tener batallas.

La hipótesis de los fanáticos es que los creadores del anime quieren promocionar Pokemon Go que cuenta con la misma modalidad para atrapar estos personajes animados.