One Piece: Netflix lanzará serie live action del popular anime

Los suscriptores de Netflix se levantaron con una estupenda noticia este miércoles. ¿Por qué? Pues, la conocida plataforma de streaming producirá un ambicioso proyecto basado en One Piece, anime más exitoso del momento. ¡No puede ser!

Hace un par de años, el mangaka Eiichiro Oda, creador de One Piece, comunicó a sus fanáticos que el popular anime tendría un adaptación en Hollywood, pero, ahora finalmente se confirmó que esta será lanzada en Netflix.

De acuerdo al esperado anuncio publicado por la revista japonesa Weekly Shonen Jump en cuenta oficial de Twitter, Netflix llevará cabo una serie live action de One Piece que contendrá 10 capítulos en su primera temporada.

Asimismo, se pudo saber que de ser exitoso la primera entrega de One Piece en Netflix, las aventuras de Monkey D. Luffy y el resto de la tripulación del Sombrero de Paja continuarán en la plataforma por largo tiempo.

Por otro lado, el mencionado medio indicó que la producción del live action de One Piece inició en el 2017 y está bajo la supervisión de Eiichiro Oda, quien señaló en varios ocasiones que esta es una excelente oportunidad para intentar algo uno.

VIDEO | One Piece Opening Netflix

Si bien todavía no se han revelado más novedades sobre el arribo de One Piece a Netflix, los seguidores del famoso manga están confiados que la calidad de la adaptación será un rotundo éxito. ¡A esperar!

A tomar en cuenta...

One Piece con sus más de 20 mil páginas publicadas continúa siendo el manga que más vende Japón.

¿De qué se trata One Piece?

One Piece nos sumerge la historia de Monkey D.Luffy, quien tiene un sueño y es encontrar el One Piece, el tesoro más grande del mundo, para transformarse en el Rey de los Piratas, pero, eso no lo puede hacer solo, ya que, necesita la ayuda de sus compañeros.