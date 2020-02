One Piece es el manga más leído durante la semana superando a My Hero Academia

El manga One Piece es el más leído de la semana. Así, lo reveló la edición #09 - 2020 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump.

La semana pasada sorprendió que Jujutsu Kaisen sea el primero el primer en lista, sin embargo, en esta edición volvió a la normalidad, pues One Piece recuperó la cima. Por su parte, el manga que tiene como protagonista a Yuuji Itadori cayó al segundo lugar.

A continuación,te dejamos el ranking semanal

1. One Piece

2. Kimetsu no Yaiba

3. Haikyuu!!

4. My Hero Academia

5. Dr. Stone

6. Chainsaw Man

7. Act-Age

8. Mitama Ghost Security

9. Black Clover

10. Zipman!!

11. We Never Learn

12. Jujutsu Kaisen

13. Yozakura-san Chi no Daisakusen

14. Yuna de la posada Yuragi

15. Samurai 8

En la revista Weekly Shonen Jump, se publican cada siete días mangas clásicos y hasta nuevos lanzamientos que empiezan a ocupar peldaños en el ranking de popularidad.

Foto: Weekly Shonen Jump

Entre las curiosidades de esta semana está que el manga debutante, Mashle, ha lanzado su nuevo capítulo con 25 páginas y una portada a color, y de igual manera sucede con otro título nuevo ‘Undead Unluck’, que se ha publicado con 23 páginas (Algunas a color).

Recordemos que la portada de la semana pasada estuvo dedicada a un nuevo manga en lanzamiento. Se trató de ‘Mashle’, obra escrita por el mangaka Hajime Koumoto.