One Piece Manga 971: Oden se sacrifica para liberar a su pueblo [FOTOS]

El manga de One Piece no se publicó esta semana porque su creador, el manga Eiichiro Oda, se tomó un descanso. Sin embargo, este domingo 16 de febrero se revelerá el esperado manga 971 por el portal web Manga Plus.

El nuevo capítulo de One Piece se titula “Condenado a hervir” y ya se filtraron algunas imágenes por redes sociales que sorprendieron a los fanáticos por el sacrificio que hace uno de los personajes.

Como recordamos, en el episodio 970, Oden y las 9 vainas rojas son capturados en el castillo de Kaido y están a punto de ser ejecutados.

SPOILERS DE ONE PIECE MANGA 971

En este capítulo, Shinobu explicaría por qué Oden bailaba totalmente desnudo. La razón sería que lo hacía para salvar a su pueblo que habría sido capturado cuando se introdujo dentro del castillo de Orochi.

En otra parte del episodio, Oden le pide a Kaido una oportunidad, pues no puede morir por el momento.

Oden señala que si él puede soportar el hervor durante el tiempo que ellos quieran, tendría que liberar a los que siguen con vida. Kaido le responde que si aguanta por una hora, cumpliría el trato.

El capítulo 971 de "One Piece" también revelaría quien fue el traidor en el campamento de Oden. Además, se mostraría las causas fundamentales que ayudaron a los Nueve Akazaya a escapar de su inminente ejecución.

Por ahora es lo que se sabe del nuevo episodio. Los fanáticos está ansiosos por leer completo este domingo.

¿Cuándo se estrenó One Piece?

One Piece es una adpatación del manga que es producida por Toei Animation. El anime se estrenó en Japón por Fuji TV el 20 de octubre de 1999.

¿Quién es Oden?

Kozuki Oden fue el daimyo de Kuri en el País de Wano y padre de Kozuki Momonosuke y Kozuki Hiyori. Posee una personalidad muy excéntrica y rara, pues se mete en problemas con una facilidad increíble.

¿Quién es Roger Pirate?

Roger Pirate descubrió el tesoro de One Piece y fue ejecutado por el gobierno mundial. Antes de su ejecución, declaró que cualquiera que pueda encontrar una pieza puede reclamar su propiedad.

¿Qué es una manga y un anime?

El manga y el anime se diferencian, de una forma básica, en que el primero se refiere a un cómic, mientras que el segundo es un dibujo animado.