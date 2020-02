My Hero Academia: No se publicará episodio del manga esta semana

Una mala noticia para los fans de My Hero Academia pues esta semana no habrá episodio su manga favorito.

Boku no Hero se publica cada siete días en la Weekly Shonen Jump. Sin embargo, la revista reveló que el manga tendrá una pausa esta semana. Por lo tanto recién saldrá la edición 14 de la revista que saldrá el 2 de marzo.

La revista no ha dado razones por lo que la ansiedad de los fans crecen más, pues My Hero Academia se encuentra en uno de sus arcos más interesantes.

Recordemos que el mangaka Horikoshi, creador de My Hero Academia, inició sus publicaciones de la historieta en la revista Shonen Jump de 2015 y desde ahí ha sido imparable.

Por otra parte, My Hero Academia: Futari no Hero llegó en Japón en 2018, seguido de una cinta titulada Boku no Hero Academia: Heroes: Rising, que llegó el pasado 20 de diciembre y encantó a muchos fanáticos.

¿De qué trata My Hero Academia?

El anime gira en torno a un mundo donde más de la mitad de la población tiene súper poderes surgiendo héroe y villano. Sin embargo, la minoría desea tenerlo. Una de ellos es el joven Izuku Midoriya quien desea convertirse en héroe como su ídolo ‘All Might’.

Midoyira desea ingresar a la U.A. (Academia de los Héroes), pero no puede por no tener poderes. Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver la determinación por tenerlos. Desde entonces, el joven empieza a estudiar en la U.A; donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y lucha contra villanos.