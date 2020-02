One Piece Manga 972: esta semana no habrá capítulo y aquí te contamos el motivo

El manga de One Piece se pone más interesante en cada capítulo. La creación de Eiichiro Oda es uno de los más populares en todo el mundo . Actualmente, va llegando al final de los arcos más interesantes hasta el momento y cada edición ya tiene la atención de sus seguidores.

En el episodio 971 de One Piece, se observó cómo Oden se tuvo que sacrificar en una olla hirviendo para liberar a su pueblo. Se esperaba el desenlace de este personaje esa semana, sin embargo, no habrá capítulo ¿Cómo así?

El portal web Manga Plus, donde se publica el manga vritualmente, anunció por Twitter que One Piece no se publicará el 1 de marzo y volvería la otra semana.

"¡Es hora de que aclaremos! ¡ Haikyu ! Estará en descanso esta semana, pero parece que, como decisión de último minuto, One Piece también estará en descanso el 1 de marzo", se lee en el tuit.

La razón sería que nuevamente el mangaka Eiichiro Oda se tomaría un descanso y de seguro que la edición 972 sorprenderá a todos los seguidores.

Un golpe duro para los fanáticos quienes en este año han visto postergada dos veces su manga favorito.

¿Cuándo se estrenó One Piece?

One Piece es una adpatación del manga que es producida por Toei Animation. El anime se estrenó en Japón por Fuji TV el 20 de octubre de 1999.

¿Quién es Oden?

Kozuki Oden fue el daimyo de Kuri en el País de Wano y padre de Kozuki Momonosuke y Kozuki Hiyori. Posee una personalidad muy excéntrica y rara, pues se mete en problemas con una facilidad increíble.