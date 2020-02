My Hero Academia Heroes Rising llegará a los cines peruanos en marzo [FOTOS]

My Hero Academia: Heroes Rising causó una gran sensación en su primera semana de estreno en Japón, pues estuvo entre las tres mejores películas y se mantuvo en el podio por unos días más.

Sin embargo, después de la segunda cinta del tan querido anime no se supo noticias si llegaría a otros países. Pero, para alegría de los fanáticos, la cuenta oficial de Konnichiwa publicó que en marzo se proyectaría en los cines de Latinoamérica.

La pregunta de los peruanos era: ¿Cuándo llegará al país? Cineplanet se encargó de responder la duda y confirmó que la película de My Hero Academia llegará a sus salas desde el 20 de marzo hasta el 22 del mismo mes. La preventa de entradas comenzará desde este viernes 28 de febrero.

Aunque no será la única cadena de cines. Según Konnichiwa, el filme también se proyectará en Cinépolis y Cinemark.

Por otra parte, la película se estrenará en México el 13 de marzo y en los demás países latinoamericanos aún no se ha confirmado, pero tendrá como fecha máxima en abril.

Es la segunda cinta del anime. La primera fue My Hero Academia: Two Heroes y fue una sensación en todos los países de Asia.

My Hero Academia: Heroes Rising se estrenó el pasado 20 de diciembre en Japón y logró vender 1.21 millones de entradas. Así, recaudó aproximadamente un total de 14 millones de dólares.

¿Quién creó My Hero Academia?

Kōhei Horikoshi nacido el 20 de noviembre de 1986, es un dibujante de manga japonés conocido por crear la serie de manga de My Hero Academia.

¿De qué trata My Hero Academia?

El anime gira en torno a un mundo donde más de la mitad de la población tiene súper poderes surgiendo héroe y villano. Sin embargo, la minoría desea tenerlo. Una de ellos es el joven Izuku Midoriya quien desea convertirse en héroe como su ídolo ‘All Might’.

Midoyira desea ingresar a la U.A. (Academia de los Héroes), pero no puede por no tener poderes. Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver la determinación por tenerlos. Desde entonces, el joven empieza a estudiar en la U.A; donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y lucha contra villanos.