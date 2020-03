Anime Onegai es la nueva plataforma legal de streaming para anime [FOTO]

El sitio web pirata Anime FLV anunció el año pasado que dejaría de transmitir ciertos animes como My Hero Academia y Shingeki no Kyojin para promover el consumo legal de este contenido en Latinoamérica. Una noticia triste para algunos fanáticos que seguían su anime favorito por este sitio.

Sin embargo, esta página se habría aliado con otra también ilegal, Anime YT , para crear la plataforma de streaming legal Anime Onegai y que competiría con Crunchyroll en México.

Por el momento, lo único que puedes hacer es suscribirte para que se te notifique cuando cuente con más información. Cuenta con Facebook y Twitter para que los nuevos seguidores se enteren de novedades y de la fecha de lanzamiento oficial.

La web en construcción señala que estaría enfocado exclusivamente para Latinoamérica y contaría el apoyo de una compañía japonesa anónima detrás.

Por ahora, aún no ha salido un comunicado oficial por parte Anime FLV ni de Anime YT que confirmen su alianza para la creación de este nuevo sitio. Sin embargo, se sabía que el primer sitio iba a tomar medidas legales en el futuro.

Si bien es cierto, Netflix y Crunchyroll emiten animes como Boruto: Naruto’s Next Generation, Boku no Hero Academia, Nanatsu no Taizai y Dr. Stone, de seguro, Anime Onegai se centraría en Shingeki no Kyojin o One Piece.

¿Qué es un manga y un anime?

El manga y el anime se diferencian, de una forma básica, en que el primero se refiere a un cómic, mientras que el segundo es un dibujo animado.