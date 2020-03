Dragon Ball: la voz de Gokú dedica emotivo mensaje al actor de doblaje de Gohan

Un golpe muy duro recibieron los fanáticos de Dragon Ball la noche de este sábado: el actor de doblaje de la voz de Gohan en Latinoamérica, Luis Alfonso Mendoza, fue asesinado a los 55 años durante una balacera en México.

Sus amigos expresaron sus sentir en redes sociales con emotivos mensajes. Mario Castañeda, quien es conocido por ser la voz de Gokú, conmovió Facebook con una publicación.

"Vivimos mil y una historias, aventuras llenas de emoción, y gritos, y risas... y parece que podemos con cualquier situación que nos toque interpretar(...) Hoy se va uno de esos hermanos que te regala la vida (...) Gracias Luis Alfonso Mendoza por todo tu ejemplo, talento y trabajo... Siempre en el corazón mi querido Gohan",se lee en su post.

El actor también se pronunció mediante su Twitter recordando un episodio reciente: “Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste.”

Es importante recalcar que en el confuso accidente, también fallecieron la esposa y cuñado del actor que se encontraban con él en el lugar de los hechos. Las autoridades mexicanas aún sigue investigando el caso para encontrar a los asesinos.

Mendoza interpretó por última oportunidad la voz de Gohan en Dragon Ball Super. También es conocido por ser la voz de Sheldon Cooper de "The Bing Bang Theory", Carlton Banks de “El Príncipe del Rap”, Daniel Larusso en “Karate Kid”, entre otros personajes.