Dragon Ball: la voz de piccolo se despide de actor que le dio vida a Gohan

La perdida irreparable para una de la voces más importantes del anime, se apagó de un momento a otro. Luis Alfonso Mendoza fue asesinado el pasado 29 de febrero en México tras una balacera ocurrida cerca a su vivienda.

El deceso de la voz que le dio vida a Gohan, enmudeció a millones de fans latinoamericanos que crecieron escuchandolo durante todas las sagas de Dragon Ball. Cabe resaltar que también prestó su voz a Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory.

Tras ello, Carlos Segundo -voz de Piccolo-, no dudó en manifestar esta lamentable partida de uno de sus mejores amigos y compañeros de televisión.

"No encuentro palabras que expresen la tristeza que en estos momentos me invade al enterarme del fallecimiento de dos queridos amigos que dejan un hueco que nunca será llenado", señala en sus primeras líneas.

"Descanza en paz Luis Alfonso y Lulú, que el creador los reciba con todo el amor que merecen. Mis condolencias a Nayeli, Monse y Ricardo y a toda la familia, tanto consanguinea como de vida y a sus innumerables fans. Hasta siempre mi querido Gohan", sentenció el actor mexicano.

Piccolo se despide de Gohan

En aquel capítulo de Dragon Ball GT, Piccolo se tuvo que despedir de su querido Gohan, ya que se quedaría en infierno luego de una serie de sucesos ocurridos en la tierra. Dicha escena tocó el corazón de millones de fanáticos en el mundo.

Luis Alfonso Mendoza fue asesinado

Tras confirmarse la noticia, Mario Castañeda, voz de doblaje de Gokú en Dragon Ball publicó en su cuenta de Twitter: "Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso (Mendoza). ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste."

¿De qué murió Luis Alfonso Mendoza?

Según reportes del hecho ocurrido el pasado sábado 29 de febrero, el actor que hizo doblaje de varios personajes del género anime, fue asesinado en una balacera junto a su cuñado y esposa Lourdes Adame.