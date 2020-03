My Hero Academia cancela su live action por el aumento de casos de coronavirus

El incremento de casos de coronavirus en diferentes partes del mundo ha obligado que se cancelen partidos de fútbol, ferias de automóviles, entre otros eventos. Ahora el live action de My Hero Academia correrá el mismo riesgo. ¿Cómo así?

My Hero Academia: The Ultra Stage - A True Hero es una obra teatral en vivo del anime que se presenta en Japón, país lugar con varios casos confirmados de COVID-19.

Ante el incremento de infectados, la cuenta oficial de la ópera canceló los espectáculos programados en Tokio entre el 6 y el 11 de marzo.

Los fanáticos serán reembolsados ​​por la compra de boletos, aunque por ahora no se ha revelado cuándo reiniciaran las obras teatrales.

Es importante recordar que anteriormente, se canceló el Anime Japan 2020, uno de los eventos más importantes del manga y anime en todo el mundo.

Muy probablemente en los próximos días se anunciará el retraso de la impresión por el brote de Coronavirus. Los fans One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, entre otros estarán muy tristes.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la enfermedad causada por el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca. También se puede contraer esta enfermedad al tocar objetos o superficies infectados y luego agarrarse los ojos, nariz y boca.

¿Quién creó My Hero Academia?

Kōhei Horikoshi nacido el 20 de noviembre de 1986, es un dibujante de manga japonés conocido por crear la serie de manga de My Hero Academia.

¿De qué trata My Hero Academia?

El anime gira en torno a un mundo donde más de la mitad de la población tiene súper poderes surgiendo héroe y villano. Sin embargo, la minoría desea tenerlo. Una de ellos es el joven Izuku Midoriya quien desea convertirse en héroe como su ídolo ‘All Might’.

Midoyira desea ingresar a la U.A. (Academia de los Héroes), pero no puede por no tener poderes. Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver la determinación por tenerlos. Desde entonces, el joven empieza a estudiar en la U.A; donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y lucha contra villanos.