Coronavirus en Perú: los mejores animes para ver durante el aislamiento [FOTOS]

El presidente Martín Vizcarra decretó estado de emergencia por 15 días para evitar más casos de coronavirus en Perú. Eso quiere decir que los ciudadanos deben permanecer en casa durante ese tiempo por el bien de la salud de todos.

Por esa razón, Líbero ha seleccionado los mejores animes que puedes disfrutar en Crunchyroll, Netflix y otras plataformas. Todos las series animadas japonesas que te presentaremos han marcado historia en el mundo.

A continuación, las cinco animes que puedes ver en casa junto a la familia durante el estado de emergencia en nuestro país.

Naruto

Es uno de los animes preferidos de todos los tiempos. La serie animada japonesa trata sobre las aventuras de un grupo de jóvenes ninjas. El personaje principal es Uzumaki Naruto quien tiene como objetivo ser un hokage y alberga en su interior al demonio de las siete colas (Kyubi). Junto a sus amigos Sakura y Sasuke pasan miles de retos.

Naruto está disponible en Netflix, pero en forma de pago. Sin embargo, lo puedes por la plataforma de streaming Crunchyroll quien ofrece su contenido gratis durante la cuarentena

Dragon Ball

Un bebé con cola llega a la Tierra. Un anciano lo recoge, lo adopta y lo llama Gokú quien al principio era agresivo, pero por un fuerte golpe en la cabeza se volvió bondadosa. Años después conoce su verdadera identidad: es un sayajin y su verdadero nombre es Kakaroto.

Tras largas batallas por salvar al planeta, logra convertirse en uno de los guerreros más fuertes del mundo. Él junto a su hijo Gohan (nombre en honor a su abuelo), Vegeta, Piccolo, Krillin, Goten y Trunks lucha por salvar a los demás terrícolas. Luego en Dragon Ball Super, conocen al dios de la destrucción del universo 7, Bills, quien al principio es enemigo, pero se vuelve aliado.

Los capítulo de Dragon Ball se encuentran gratis en Sullca.com. Si deseas ver la última temporada también podrás acceder a Crunchyroll. Aunque a veces algunas páginas de Facebook transmiten algunos capítulos del anime.

My Hero Academia

My Hero Academia gira en torno a un mundo donde más de la mitad de la población tiene súper poderes surgiendo héroe y villano. Sin embargo, la minoría desea tenerlo. Una de ellos es el joven Izuku Midoriya quien desea convertirse en héroe como su ídolo ‘All Might’.

Midoyira desea ingresar a la U.A. (Academia de los Héroes), pero no puede por no tener poderes. Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver la determinación por tenerlos. Desde entonces, el joven empieza a estudiar en la U.A; donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y lucha contra villanos.

El anime también está disponible de forma gratuita en la plataforma de streaming Crunchyroll durante la cuarentena.

One Piece

El personaje principal es Monkey D. Luffy quien desea encontrar el One Piece (gran tesoro legendario) autoproclamarse como el nuevo Rey de los Piratas. Él, por error, se comió la fruta del diablo y su cuerpo se convierte en goma, pero quitándole la capacidad de poder nadar. Sin embargo, no se da por vencido y recluta a Zoro, Nami, Usopp y Sanji a su tripulación.

One Piece cuenta hasta el momento con 924 capítulos que podrán disfrutarlo también por Crunchyroll durante el aislamiento obligatorio. El manga se sigue publicando, por eso, no se sabe cuándo será el último episodio.

Death Note

La historia comienza cuando el estudiante de preparatoria Light Yagami encuentra una libreta llamada "Death Note" que es capaz de matar a la persona cuyo nombre sea escrita ahí. Él emprende un plan para matar a todos los criminales para crear un mundo sin maldad y en el camino conoce a Ryuk que es el Shinigami de aquella libreta.

En sus planes intercede el mejor detective del mundo, L, quien empieza su propia investigación para intentar descubrir la identidad de Kira nombre dado a aquel asesino de criminales por los medios locales e internacionales.