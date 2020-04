Dragon Ball Heroes revela los planes de Fu en la sinopsis del segundo capítulo

Los seguidores de Dragon Ball Super esperan con ansias el estreno de la segunda temporada. Por mientras, se van entreteniendo con los episodios del anime no canon Dragon Ball Heroes que en el primer capítulo de Big Bang Mission atrapó a miles de fanáticos con una nueva batalla entre Gokú y Bills.

La razón de la lucha es que Kakaroto defiende a la ave Toki Toki quien es compañero de Pan y Trunks, sin embargo, el dios de la destrucción lo quiere eliminar, pero,en realidad, busca al pájaro maligno Doki Doki quien amenaza con acabar con el universo.

En el final del episodio se revela que Fu es dueño de la ave malévola y tiene deseos de apoderarse de los universos así como lo tuvo en la primera parte. Ante ello, el usuario de Twitter @lightning446 reveló la sinopsis del segundo episodio en el que cuenta los planes del villano.

Quick bits from the SDBH BM Guidebook:



Fuu intends to create a new universe with the 宇宙樹若木 and the evil bird “Dogi Dogi”



It absorbs energy from all 12 univ’s & is where Hearts got his Univ seed from



Dogi Dogi is indeed Mechi’s old bird, has power required to create a univ pic.twitter.com/bgkORr9Uzz