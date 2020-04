Pokémon cumple 23 años desde su estreno en Japón [VIDEO]

Hoy es un día especial para los fanáticos de Pokémon. Un día como hoy en 1997 vimos por primera vez a Ash y Pikachu en la televisión japonesa. Por 23 años consecutivos, los capítulos de Pocket Monster se han emitido sin interrupciones.

Los seguidores de Sastoshi han reído y llorado con sus victorias y derrotas del protagonista. Una tristeza inmenso les ocasionó cuando el entrenador de pueblo Paleta perdió en la final de la ligas Kalos, pero esa pena se volvió alegría cuando obtiene su primera campeonato oficial en Alola.

¿Cómo comenzó todo? A continuación, te mostraremos el inicio de la historia de este anime que ha atrapado a grandes y chicos. "Pokémon, te elijo a ti" se llamó el primer episodio de la serie animada.

Resumen del primer capítulo de Pokémon

Un niño de 10 años llamado Ash Ketchum despertó tarde el día más importante de su vida: la obtención de su pokémon inicial y el inicio de su viaje como entrenador.

Cuando llega al laboratorio del profesor Oak se da cuenta que otros chicos llegaron temprano y eligieron a Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Sin embargo, aún quedaba uno y ante la insistencia de Satoshi Oak le presenta a Pikachu, pokémon eléctrico quien sería su fiel acompañante hasta el día de hoy.

Aunque al principio no tenían una buena relación. Pikachu no confiaba en su entrenador y no quería entrar en su pokébola. Por su parte, Ash intentaba capturar nuevos pokémon por su cuenta e intentó atrapar un Spearrow lanzándole una piedra.

El pokémon volador se enfurece y llamó a otros de su misma especie. Juntos atacaron a Ash y Pikachu, dejando al último malherido. El protagonista se lanzó a un río para poder escapar y fue rescatado por Misty, líder de gimnasio de Ciudad Celeste y quien se volvería una de sus mejores amigas.

Cuando la bandada de Spearrow los vuelve a encontrar, Ash huye del lugar tomando la bicicleta de Misty. Sin embargo, pierde el equilibrio y cae mientras los agresivos pokémon se acercaban. En un intento de proteger a Pikachu, Satoshi usa su cuerpo para que no ataquen a su compañero.

En ese momento, Pikachu salta sobre el hombro de Ash y con un poderoso impactrueno derrota a las aves. Ambos caen maltrechos, peo saben que ya se tiene una mutua confianza.

De pronto, Ash levanta la mirada al cielo para ver a una criatura misteriosa. Luego, se enteraría que se trataría de Ho-oh quien es el ave misteriosa de Jhoto.

¿Cuántos años tiene Ash?

Si se calcula que cada temporada es un mes y Ash inició su viaje con 10 años. Satoshi tendría 33 años. Sin embargo, para los creadores de Pokémon, el protagonista aún tiene una década.

¿Cuántas temporadas tiene Pokémon?

Hasta el momento, Pokémon cuenta con 23 temporadas. La temporada 22 es muy recordada por los fanáticos, pues Ash Ketchum ganó su primera liga tras varios intentos.