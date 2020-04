My Hero Academia: revelan trailer de la quinta temporada del anime [VIDEO]

My Hero Academia es un anime que se publica desde el 2016 que es adaptado del manga del mismo nombre. Luego de 88 episodios, la trama de la lucha contra Overhaul tras el festival escolar ha concluido y ahora continuarán las de Deku y los demás de la clase 'A'

Este sábado se terminó la cuarta temporada y en la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publica el manga, difundió un póster promocional de la quinta temporada de My Hero Academia para alegría de los fanáticos.

Tras ello, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó el primer tráiler de la nueva entrega de My Hero Academia. En este avance se puede escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien menciona la siguiente frase: “Algo nuevo está despertando”.

Es importante señalar que la primera mitad de la cuarta temporada cubrió el arco ‘Hero Intern’, del manga, que comenzó en el volumen 14. Asimismo, la segunda parte se centró en el arco del Festival Escolar que se estrenó el 25 de enero.

Cabe recordar que aún no se sabe la fecha exacta del estreno de la nueva temporada, debido a la coyuntura del coronavirus, es posible que se retrase hasta el próximo año.

¿De qué trata My Hero Academia?

El anime gira en torno a un mundo donde más de la mitad de la población tiene súper poderes surgiendo héroe y villano. Sin embargo, la minoría desea tenerlo. Una de ellos es el joven Izuku Midoriya quien desea convertirse en héroe como su ídolo ‘All Might’.

Midoyira desea ingresar a la U.A. (Academia de los Héroes), pero no puede por no tener poderes. Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver la determinación por tenerlos. Desde entonces, el joven empieza a estudiar en la U.A; donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y lucha contra villanos.