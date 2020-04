Suspenden emisión de capítulos de One Piece y Digimon Adventure por coronavirus

Los seguidores de los animes aún no se recuperaban de la suspensión de capítulos de Pokémon por coronavirus cuando recibieron la noticia que cancelarían la transmisión de One Piece y Digimon Adventure hasta nuevo aviso y también por la misma causa.

Las dos series animadas japonesas se difundía por el canal Fuji TV. Sin embargo, ante la situación de emergencia que se vive en Japón la empresa productora de ambos dibujos, Toie Animation, decidió optar por esa triste decisión. Así lo comunicó en su cuenta de Facebook.

"Las actualizaciones sobre el regreso de ambas series se proporcionarán tan pronto como sepamos. Gracias por su paciencia y comprensión durante este tiempo. Por favor, mantente a salvo y saludable", se lee en el post.

Aún no se sabe si el manga de One Piece también seguirá el mismo rumbo. Por mientras, esta semana, no se publicó el capítulo 978, porque su creador Eiichiro Oda quiso tomarse una semana de descansco. Sin embargo, durante estos días si se difundiría.

La industria de la series animadas están perdiendo gran valor monetarios debido al COVID-19. Hace algunos meses, se suspendió Anime Japan 2020 de las que iban a participar diferentes animes y magakas famosos.

¿Cuándo se estrenó One Piece?

One Piece es una adpatación del manga que es producida por Toei Animation. El anime se estrenó en Japón por Fuji TV el 20 de octubre de 1999.

¿Quién es Oden?

Kozuki Oden fue el daimyo de Kuri en el País de Wano y padre de Kozuki Momonosuke y Kozuki Hiyori. Posee una personalidad muy excéntrica y rara, pues se mete en problemas con una facilidad increíble.

¿Quién es Roger Pirate?

Roger Pirate descubrió el tesoro de One Piece y fue ejecutado por el gobierno mundial. Antes de su ejecución, declaró que cualquiera que pueda encontrar una pieza puede reclamar su propiedad.

¿Qué es una manga y un anime?

El manga y el anime se diferencian, de una forma básica, en que el primero se refiere a un cómic, mientras que el segundo es un dibujo animado.