One Piece llegará a Netflix en junio para algunos países

Una gran noticia para los amantes del anime. El popular One Piece fue confirmado por todo lo alto para su estreno en Netflix el próximo 12 de junio. Así, sus dos primeras sagas podrán ser vistos por millones de personas a través de la plataforma online.



Las sagas 'East Blue' y 'Alabasta' estarán disponibles a partir del 12 de junio. En total, serán 130 episodios del anime que abarcan los 117 números o 24 volúmenes del manga de Eiichiro Oda.

Es importante recordar que la llegada de One Piece a Netlfix no causa mucha sorpresa debido a que existe un acuerdo para que tenga su propio live-action a través de esta plataforma, aunque no cuenta con fecha de estreno definido hasta el momento.



¿En qué países se estrenará One Piece vía Netflix?

Si eres aficionado del anime, de la historia de Luffy y vives en Perú o en Latinoamérica, tendrás que aguardar para verlo vía Netflix. Y es que, de forma inicial, One Piece se estrenará en la versión de la plataforma en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Se prevé que el anime empiece a liberarse para otros países en fechas futuras, como ha sucedido con otras producciones en dicha plataforma.

¿Cuándo se publicó One Piece por primera vez?

One Piece es un manga creado por Eiichiro Oda a partir de 1997 y que fue publicado por medio de la revista Weekly Shonen Jump. El anime, por su parte, cuenta con 890 episodios.