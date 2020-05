One Piece: Creador anuncia que manga seguiría teniendo retrasos por el coronavirus

One Piece es uno de los mangas que aún continúan publicándose durante la crisis sanitaria por coronavirus en Japón, sin embargo,habría retrasos en los próximo episodios debido a la pandemia. Así lo confirmó su creador Eiichiro Oda en su cuenta de Twitter.

El mangaka expresó su sentir por lo que se vive en el mundo actualmente y detalló que el centro de labores se está reorganizando para facilitar la distancia social. "Debido a eso el progreso de la historia original y otros proyectos se han ralentizado hasta un punto frustrante", explicó.

Oda también habló sobre la transmisión del anime que por ahora se encuentra en una pausa indefinida e indicó que se están realizando preparativos detrás de escena para que el programa pueda continuar incluso en la situación actual.

Con respecto a este punto, es importante mencionar que el episodio 930 del anime estaba programado para emitirse el 26 de abril, pero se decidió iniciar una retransmisión desde el capítulo 892 (el primer episodio del arco de Wano).

Aunque la noticia triste que brindó el Eiichiro fue que habría interrupciones en los capítulos de la obra escrita. "¡Comprendan que no estamos tomando un descanso! (...)estamos reorganizando el trabajo para continuar haciendo este manga mientras nos mantenemos saludables", recalcó.

No obstante, para darle un poco de alegría a los fans, Oda explicó que los primeros 61 volúmenes de One Piece están disponibles de forma gratuita en Jump+. "Sé que un manga no te ayudará con las necesidades básicas de la vida, pero estaré feliz de ayudarte a relajarte con los momentos tontos de la historia cuando necesites tomar un poco de aire fresco”, detalló.

¿Cuándo se estrenó One Piece?

One Piece es una adpatación del manga que es producida por Toei Animation. El anime se estrenó en Japón por Fuji TV el 20 de octubre de 1999.

¿Quién es Oden?

Kozuki Oden fue el daimyo de Kuri en el País de Wano y padre de Kozuki Momonosuke y Kozuki Hiyori. Posee una personalidad muy excéntrica y rara, pues se mete en problemas con una facilidad increíble.