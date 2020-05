Dragon Ball Super Manga 60: Vegeta aprende nueva técnica y salva a Gokú [FOTOS]

El manga 60 de Dragon Ball Super estará disponible en pocas horas, sin embargo, por las redes sociales ya se han revelado varias imágenes de este episodio que muestra una lucha intensa entre Gokú, con la técnica del Ultra Instinto, y Moro por la paz de la Tierra.

En un principio los nuevos poderes del saiyajin surgen efecto y le da varios golpes al anciano en forma de cabra. No obstante, el ángel Merus le revela a Whiss que Kakaroto aún no ha dominado el Migatte No Gokui. Por eso Moro repele todo sus ataques.

Por otro lado, muchos se preguntaban sobre el futuro de Vegeta (seguía entrenando), por ello la cuenta @DbsHype compartió algunas gráficas pertenecientes a la editora Shūeisha que muestra al 'Príncipe saiyajin' usando la teletransportación.

(Foto: Shūeisha / @DbsHype)

Vegeta aprende dicha técnica famosa del planeta Yadrat, que también lo utiliza Gokú, aunque el entrenamiento no fue nada fácil. Se puede ver cómo el orgulloso guerrero comete más de un error para perfeccionarlo.

Con la teletransportación, el papá de Trunks logra llegar a la Tierra y salvar a Kakaroto de las manos de Moro. Los personajes principales del anime ya están juntos y preparados para luchar ante el malévolo personaje. Los fans se emocionan con una fusión.

(Foto: Shūeisha / @DbsHype)

Es importante mencionar que este miércoles 20 de mayo saldrá oficialmente el capítulo 60 del manga Dragon Ball Super y estará disponible de manera virtual y gratuita en el portal Manga Plus.

(Foto: Shūeisha / @DbsHype)

¿Cuántos años tiene Gokú?

La fecha del nacimiento de Gokú es el 16 de abril del año 736, según el calendario de Dragon Ball. El final de la saga de Dragon Ball Super ocurre en el año 780, por lo que el Saiyajin adoptado por la Tierra, por lógica, tendría 44 años.

¿Cuál es el verdadero nombre de Gokú?

Cuatro años después del nacimiento de su primogénito Son Gohan, Gokú lleva al niño a Kame House. Allí se le presenta su hermano Raditz y este le revela su origen saiyajin y su verdadero nombre: Kakaroto.