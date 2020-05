Un pokémon de Ash Ketchum aparece en el manga 980 de One Piece [FOTOS]

El manga 980 de One Piece, por fin, se publicó y emocionó a sus fanáticos con la batalla de Luffy y Zoro ante el fuerte Appo. Aunque los seguidores se encontraron una sorpresa que pasó desapercibido para algunos, pero no para los curiosos seguidores.

El mangaka Eiichiro Oda siempre se ha declarado fanático de Pokémon e incluso se conoció en redes sociales que el escritor habría intercambiado su Shiny con Kohei Horikoshi, el autor de My Hero Academia. Por esa razón, se decidió incluir una de estas criaturas en la reciente edición de One Piece.

Una escena muestra que en la mano metálica de Kid, con la que atacó a Appo en una de las peleas del manga, aparecen dos Meltan, quienes están camuflados dentro de la estructura. Este pokémon de acero pertenece al equipo de Ash, quien logró ganar la liga de Alola. En las primeras rondas tuvo un gran desempeño y logró evolucionar a un Melmetal.

A very unusual hidden detail by Oda, being an easter egg character from another series!! There are two Meltan Pokémon from Pokémon GO (which Oda has mentioned being a very big fan of) hidden in this panel. Can you spot them both? pic.twitter.com/60yteJHgiN