Dragon Ball: fans recuerdan el emotivo reencuentro entre Gokú y su abuelito [VIDEO]

Dragon Ball se caracteriza por transmitir emoción en sus capítulos. Hace poco, los fanáticos recordaron en redes sociales las escenas conmovedoras del anime. Entre ellas están la muerte de Krilin y el maestro Roshi a manos de Piccolo Daimiku

No obstante, el reencuentro entre Gokú y su abuelito Gohan es uno de los episodios con mayor carga de sentimiento y nostalgia, por lo que resulta imposible no derramar una lágrima. Sin duda, uno de los momentos que marcaron la infancia y aquí te contamos cómo sucedió.

Kakaroto estaba reuniendo las esferas del dragón para revivir al papá de Upa, sin embargo, la última bola no figuraba en el radar. Bulma le asegura que se encuentra en un lugar cerrado y por eso no aparecía en el aparato electrónico.

(Foto: CRG Latino Z)

Ante ello, el maestro Roshi le recomienda a su discípulo ir a visitar a Uranai Baba, quien tiene una bola de cristal y mediante esta pueda ver dónde se encuentra la esfera. El pequeño saijayin viaja con Krilin, Yamcha, su maestro, Puar y con la inteligente Bulma al encuentro a la anciana.

La bruja les asegura que para concederles su deseas deben entregarle dinero, no obstante, ellos no disponen de los billetes. Uranai les explica que si no hay pago, tendrán que luchar ante cinco guerreros.

Nuestros amigos vencen muy fácilmente a cuatro de ellos, sin embargo, en el último enfrentamiento, Gokú se topa con un sujeto con máscara que es muy poderoso. La riña es muy pareja hasta que el personaje anónimo le sujeta la cola al protagonista y este pierde su poder.

Sin medir su fuerza, le arranca su 'colita' y el niño se recupera. Después de esto, el luchador se rinde al ver la gran fuerza de su oponente. Tras esta escena, el peleador misterioso confiesa ser el abuelito fallecido de Kakaroto: Son Gohan.

El pequeño se reencuentra con el ser que lo rescató de las montañas, lo cuidó y enseñó artes marciales. Un capítulo inolvidable que quedará marcado en los corazones de los seguidores.

¿Cuántos años tiene Gokú?

La fecha del nacimiento de Gokú fue un 16 de abril del año 736, según el calendario de Dragon Ball. El final de la saga de Dragon Ball Super ocurre en el año 780, por lo que el Saiyajin adoptado por la Tierra, por lógica, tendría 44 años.

¿Cuál es el verdadero nombre de Gokú?

Cuatro años después del nacimiento de su primogénito Son Gohan, Gokú lleva al niño a Kame House. Allí se le presenta su hermano Raditz, quien le revela su origen saiyajin y su verdadero nombre: Kakaroto.