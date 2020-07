Dragon Ball Super: revelan los primeros spoilers del capítulo 62 [FOTOS]

La última entrega del manga de Dragon Ball Super desató locura en las redes sociales por revelar muchas sorpresas a los fanáticos. Esta edición presentó el combate entre Vegeta y Moro, quien derrotó sin problemas a Gokú.

Ahora, los seguidores del manga creado por Akira Toriyama se encuentran expectantes por el capítulo 62. Si bien el esperado episodio se estrenará recién en las próxima semanas, la página de Dragon Ball acaba de publicar las primeras páginas del mencionado número llamado "Acorralados".

[ALERTA SPOILER]

En las imágenes relacionadas al capítulo 62 de Dragon Ball Super, podemos observar la aterradora transformación del villano Moro, quien absorbió por completo al Androide 73. Además, vemos el combate que protagonizan Vegeta y el popular Devorador de Planetas.

Eso no es todo, ya que Gohan, como testigo de la batalla, plantea la siguiente teoría: Moro está limitado a usar las técnicas robadas por 30 minutos, pero, esto no es así. Por si fuera poco, las cosas no pintan nada bien para los Guerreros Z, quienes lucen desesperados por lo que está haciendo el poderoso villano a Vegeta.

Por otro lado, en el episodio 62 de Dragon Ball Super también se aprecia cuando Gohan explica la capacidad que tiene el Devorador de Planetas de absorber las habilidades de otro sujetando a sus rivales por el cuello.

Dragon Ball Super: ¿cuándo se estrena el capítulo 62?

La entrega número 62 de Dragon Ball Super estará disponible desde el lunes 20 de julio en la plataforma de "MangaPlus". Se confirmó que se podrá leer de manera gratuita, legal y en español. ¡Ajá!