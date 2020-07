Dragon Ball: activista asegura que anime tiene elementos racistas

Es de conocimiento que Dragon Ball ha sido una de las series animadas más exitosas en los últimos tiempos. Akira Toriyama (creador del anime y manga) pudo atrapar a los jóvenes con grandes batallas que deslumbró Gokú; personaje principal de todas las sagas, incluyendo Dragon Ball Super.

Sin embargo, un influencer ha desatado las opiniones divididas en sus redes sociales luego de haber acusado a la serie Dragon Ball Z por ser una caricatura racista. ¿qué fue exactamente lo que dijo?

“El hecho de que todos pasamos por alto que el Mr. Popo es la caricatura más racista que se haya visto en el anime. lol”, mencionó el activista en la red social.

The fact that we all just overlooked that Mr. Popo is the most racist caricature ever brough to anime LOL