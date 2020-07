Dragon Ball Super: ¿Por qué Broly no es el rival indicado para Moro?

El manga 62 de Dragon Ball Super dejó mucha angustia y tensión en los seguidores debido a que Moro ha derrotado sin problemas a todos los guerreros Z. Lo peor es que Gokú está al borde de la muerte y Vegeta está herido de suma gravedad.

El anciano en forma de cabra incrementó su fuerza al fusionarse con el androide Siete-Tres. Cuando se disponía a absorber las energías de todos los terrícolas, el patrullero galáctico Merus lo detiene y se convierte en la última esperanza del universo. No obstante, los fanáticos esperan que Broly aparezca en la historia y sea el salvador, pero eso sería imposible ¿Por qué?

Primero, es importante mencionar que el musculoso saiyajin ya pertenece al canon de la historia, puesto que se le dedicó una película ambientada luego del Torneo de Poder. Esa es la razón por la que los usuarios se muestran muy ansiosos con la reaparición de este personaje.

No obstante, recordemos que la gran habilidad del malévolo mago es quitar la fuerza de sus adversarios y para nadie es un secreto que Broly posee una fanástica fuerza, pero que puede ser arrebatada si lucha contra el villano.

Por otra parte, los seguidores también se preguntan la razón por la cual Bills no enfrenta a Moro. No obstante, la hipótesis más creíble es que el hermano de Champa no quiere entrometerse en la pelea de Gokú debido a que es una deidad y tiene prohibido interferir en cualquier batalla, tal y como sucedió en la saga de la resurrección de Freezer.

Es importante mencionar que cuando el malvado emperador iba a luchar ante Kakaroto, Bulma le pregunta a Bills si no pensaba ayudar los saiyajines. El dios le respondió que no pensaba meterse porque respetaba los duelos.

¿Cuántos años tiene Gokú?

La fecha del nacimiento de Gokú fue un 16 de abril del año 736, según el calendario de Dragon Ball. El final de la saga de Dragon Ball Super ocurre en el año 780, por lo que el Saiyajin adoptado por la Tierra, por lógica, tendría 44 años.

¿Cuál es el verdadero nombre de Gokú?

Cuatro años después del nacimiento de su primogénito Son Gohan, Gokú lleva al niño a Kame House. En ese lugar se presenta su hermano Raditz, quien le revela su origen saiyajin y su verdadero nombre: Kakaroto.

¿Quién es Moro?

Este personaje es un malvado brujo del Universo 7 que amenazó con su destrucción masiva hace más de 10 millones de años. Estos hechos son narrados en el capítulo 43 del manga de Dragon Ball Super, donde logró derrotar con facilidad a Gokú y Vegeta, quienes son los guerreros más poderosos del planeta Tierra.