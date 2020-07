Dragon Ball: candidato al Congreso de EE.UU. cree que anime "sexualiza personajes"

Dragon Ball aún sigue cautivando nuevos seguidores y especialmente con el manga. En los últimos episodios hemos visto la intensa batalla entre los Guerreros Z contra Moro con el fin de salvar a la Tierra. Los fanáticos se sienten ansiosos con la publicación del próximo capítulo.

No obstante, la obra de Akira Toriyama también ha recibido innumerables críticas ya que la acusan de 'diabólica'. Además, un activista ha generado opiniones divididas en sus redes sociales luego de haber señalado que la serie es una caricatura racista.

Asimismo, un postulante para la Cámara de Representantes en el Distrito 18 de Florida, en Estados Unidos, también se mostró en contra de la historia de Gokú y sus amigos. Karl Walter Miller aseguró que la producción japonesa impulsa "una agenda depravada" a los niños.

They are now introducing a great deal of anime porn into the internet matrix.



Dragon Ball Z is one of the top issues here.



They are sexualizing cartoon characters to push a depraved agenda on our kids.



What’s next? Where will it end?