Seven Deadly Sins 5: revisa el teaser, fecha de estreno y otros detalles del anime

Tras finalizar la historia Wrath of the Gods o traducido al español como La ira imperial de los dioses, Nanastu no Taizai ( Los siete pecados capitales) está apunto de mostrar al mundo su quinta temporada en la pantalla chica, aunque se sabe que oficialmente se trata de la cuarta entrega.

La nueva entrega de Seven Deadly Sins se encontrará basado en el manga del autor y artista japonés Nakaba Suzuki. Dicho arco llevará el nombre de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (The Seven Deadly Sins: Anger’s Judgment o Los siete pecados capitales: Juicio de la furia).

Por el momento, la serie animada ya cuenta con fecha de estreno, teaser oficial e imagen promocional de la saga que cautivó a millones de fans desde su primera aparición en el año 2012.

Pese a que se tiene grandes expectativas, los fanáticos temen a que se presenten los errores en la calidad de imagen, tales como se pudieron observar en los primeros capítulos de la anterior entrega de la saga. Luego de que la compañía se mudara de A-1 Pictures a Studio Deen, los resultados fueron muy criticados.

Personajes de Seven Deadly Sins 5

Meliodas

Ban

Escanor

Hawk

Elizabeth Liones

Diane

King

Gowther

Merlin

¿Cuándo se estrenará la temporada 5 de Nanatsu No Taizai?

En un principio la serie animada tenía previsto estrenar la quinta temporada en octubre de 2020; sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, la fecha se tuvo que extender hasta enero de 2021.