Seven Deadly Sins: usuarios rechazan el anime por falta de doblaje latino

Seven Deadly Sins o también conocido como Nanatsu No Taizai, es sin duda alguna uno de los animes más vistos del momento. La historia creada por Nakaba Suzuki y plasmada por A-1 Pictures ha sabido ganarse millones de seguidores desde su primera temporada en la pantalla chica allá por 2012.

En Latinoamérica supo posicionarse rápidamente en la memoria de los más jóvenes por las batallas de cada episodio. Es más, fue incluida en el catálogo de Netflix para sorpresa de muchos.

El gigante de streaming actualizó su lista para agosto e incluyó a Nanatsu No Taizai con una nueva temporada para los amantes de este anime. La alegría no pudo ser mejor luego que eliminaran la censura en los personajes, aunque se lamentó el hecho de no incluir el doblaje latino.

Por su parte, usuarios de redes sociales criticaron esta medida tomada por la empresa. Sin embargo, la temporada llamada "La ira Imperial de los Dioses" tiene grandes posibilidades de contar con el doblaje latino más adelante.

Una gran pista fue cuando los actores de doblaje Gabriel Basurto (Ban) y Miguel Ángel Leal (Meliodas) tuvieron una charla en sus cuentas de Instagram e indicaron que empezaron a realizar las grabaciones, pero que no saben si tardará en llegar a las pantallas.

Personajes de Seven Deadly Sins 4

Meliodas

Ban

Escanor

Hawk

Elizabeth Liones

Diane

King

Gowther

Merlin

¿Cuándo se estrenó la temporada 4 de Nanatsu No Taizai?

Netflix sorprendió a millones de seguidores al anunciar que este mes se estrenaría los nuevos episodios de Nanatsu No Taizai. El 6 fue la fecha oficial de estreno para ver los 24 capítulos.