DC Fandome 2020 EN VIVO: conoce el día, hora y canal para ver el evento ONLINE

Los fans de DC Cómics tachan los días para la espectacular convención que organizará la empresa Warner Bros el próximo 22 de agosto. En el evento central se espera los grandes anuncios, tráilers y contenido revelado de los superhéroes más queridos de la franquicia estadounidense. La FanDome ya tiene casi todo listo, dado que el último viernes anunció su calendario oficial completo.

En tanto, los internautas se preguntan si tendrán que pagar para la convención; y no, no hace falta pagar un solo centavo. Sólo tendrás que registrarte en la página oficial de DC y buscar los eventos que se encuentran en la web.

La feria dará acceso por 24 horas seguidas a los usuarios y ofrecerá en todo momento una experiencia distinta. Se podrá interactuar con las estrellas de conocidas producciones como Aquaman, The Batman, Shazam!, The Flash y Wonder Woman 1984, entre otras producciones que han dado de que hablar en los últimos años.

La programación contará con seis diferentes escenarios: Hall Of Heroes (programación especial, paneles y revelaciones de contenido), DC WatchVerse (paneles y proyecciones exclusivas), DC YouVerse (se proyectarán los contenidos más asombrosos creados por los fanáticos), DC KidsVerse (una amplia gama de actividades familiares para los seguidores más pequeños), DC InsiderVerse (varios históricos artistas de DC darán la bienvenida) y DC FunVerse (tienda en línea llena de productos, incluidas algunas ediciones limitadas).

Asimismo, la presidenta de Warner Bros, Ann Sarnoff, confirmó en las últimas horas que DC Fandom "brindará a los fanáticos de todo el mundo una forma emocionante e incomparable de conectarse con todos sus personajes favoritos de DC, así como el increíble talento que les da vida en la página y la pantalla".

Dónde ver Fandome DC 2020

El evento central lo podrás ver a través de su canal oficial DCFandome.com. Además, podrás seguir las incidencias mediante sus páginas oficiales en las redes sociales.

A qué hora ver Fandome DC 2020

La presentación del Fandome DC 2020 iniciará a las 7:00 p. m. (hora de España) y 12:00 p. m. (hora de Perú).

Cuándo será el Fandome DC 2020

El evento central será el 22 de agosto del presente año. Como se recuerda, debido a la pandemia, la marca tuvo que postergar la fecha inicial y reajustar todo lo que se ya se había elaborado.

DC FanDom: ¿cómo estará organizado?

DC FanDome tendrá seis áreas diferentes y completamente programadas. Según el comunicado publicado por DC Comics, la principal zona es el Salón de los superhéroes, donde se observará "programación especial, paneles y revelaciones de contenido de una amplia variedad de películas, series de televisión y juegos, disponibles en varios idiomas".