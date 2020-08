Dragon Ball Super: ¿Por qué Moro es el villano más poderoso de todos?

El reciente episodio de Dragon Ball dejó una terrible sensación para los seguidores del manga, pues Gokú y Vegeta quedaron muy malheridos tras sufrir el feroz ataque de Moro, quien amenaza con destruir la Tierra.

Los fanáticos cree el anciano en forma de cabra es uno de los villanos más poderosos de todos los tiempo y superando incluso a Mayin Buu. El mago posee la habilidad de absorber energía lo que hace imposible que los saiyajines se transformen.

Kakaroto no pudo vencerlo con el Ultra Instinto y el papá Trunks tampoco lo hizo con la Partición del espíritu. Merus intenta detenerlo con el fin que los protagonistas entrenen para perfeccionar sus técnicas. Aunque, eso no significa que saldrán victoriosos ante el brujo.

Por otra parte, los fanáticos también se preguntan la razón por la cual Bills no enfrenta a Moro. No obstante, la hipótesis más creíble es que el hermano de Champa no quiere entrometerse en la pelea de Gokú debido a que es una deidad y tiene prohibido interferir en cualquier batalla, tal y como sucedió en la saga de la resurrección de Freezer.

Es importante mencionar que cuando el malvado emperador iba a luchar ante Kakaroto, Bulma le pregunta a Bills si no pensaba ayudar los saiyajines. El dios le respondió que no pensaba meterse porque respetaba los duelos.

Cabe recordar que el portal Manga Plus reveló que el capítulo 63 de Dragon Ball Super se publicará el próximo 21 de agosto. Una gran noticia para quien esperan con ansias el desenlace de la batalla entre Moro y los guerreros Z.

¿Cuántos años tiene Gokú?

La fecha del nacimiento de Gokú fue un 16 de abril del año 736, según el calendario de Dragon Ball. El final de la saga de Dragon Ball Super ocurre en el año 780, por lo que el Saiyajin adoptado por la Tierra, por lógica, tendría 44 años.

¿Cuál es el verdadero nombre de Gokú?

Cuatro años después del nacimiento de su primogénito Son Gohan, Gokú lleva al niño a Kame House. En ese lugar se presenta su hermano Raditz, quien le revela su origen saiyajin y su verdadero nombre: Kakaroto.

¿Quién es Merus?

El personaje que ha causado un revuelo en los últimos meses tiene un gran parecido a Whiss y al Gran sacerdote, por lo que los seguidores piensan que es un ángel enviado a la Tierra para estudiar y conocer el comportamiento de los mortales.