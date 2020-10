"My Hero Academia": difunden nuevo avance de la quinta temporada del anime - VIDEO

"My Hero Academia" o "Boku no Hero" se estrenó a partir del 2016 y se convirtió en uno de los animes con más popularidad en Japón. Además, cuenta con dos películas que batieron récords en asistencias en las salas de cines.

Luego de 88 episodios, la trama de la lucha contra Overhaul tras el festival escolar concluyó. No obstante, para la alegría de sus fanático, el estudio TOHO reveló un nuevo avance de la quinta temporada de la serie.

En esta oportunidad, el nuevo clip muestra que los estudiantes de la clase 1-A y la clase 1-B se enfrentarán en un tipo de prueba que probablemente sea parte de su formación como héroes.

Asimismo, se anunció que "My Hero Academia 5" se estrenará en la pantalla chica aún el próximo año. Sin embargo, todavía no se sabe la fecha con exactitud, pero lo más probable es que sea entre marzo y mayo (primavera).

Es importante señalar que la primera mitad de la cuarta temporada cubrió el arco ‘Hero Intern’, del manga, que comenzó en el volumen 14. Asimismo, la segunda parte se centró en el arco del Festival Escolar que se estrenó el 25 de enero de este año.

¿De qué trata My Hero Academia?

El anime gira en torno a un mundo donde más de la mitad de la población tiene súper poderes surgiendo héroe y villano. Sin embargo, la minoría desea tenerlo. Una de ellos es el joven Izuku Midoriya quien desea convertirse en héroe como su ídolo ‘All Might’.

Midoyira desea ingresar a la U.A. (Academia de los Héroes), pero no puede por no tener poderes. Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver la determinación por tenerlos. Desde entonces, el joven empieza a estudiar en la U.A; donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y lucha contra villanos.