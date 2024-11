Dragon Ball: fanáticos comparan muertes de Krilin con las de Tony Stark

Los fanáticos de Dragon Ball y What if... de Marvel compararon las muertes de Krilin y Tony Stark con divertidos memes, ello porque ambos personajes han muerto en varias ocasiones en manos de sus enemigos.

Disney Plus lanzó la serialización animada de What If, la cual ya tiene 6 lanzamientos en la plataforma. Dato curioso fue la forma y veces en las que mostraron a Tony Stark (Iron Man), quien muere repetidas veces y de formas extrañas en la serie de Marvel Studios.