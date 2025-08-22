0

'Jinx', capítulo 75 completo en español: dónde leer el nuevo capítulo del manhwa

Si eres una de las personas que disfruta de las historias de los manhwa, debes saber que 'Jinx' es uno de los más esperados. El estreno del nuevo capítulo ya se puede leer.

Redacción Líbero Ocio
Nuevo capítulo 75 de 'Jinx' de la temporada 2 está disponible online.
Nuevo capítulo 75 de 'Jinx' de la temporada 2 está disponible online. | Foto: Composición Líbero
El nuevo episodio 75 del manhwa 'Jinx' está disponible para leer de manera online. Cada cierto tiempo se lanzan nuevos capítulos para continuar la historia y es importante saber dónde se puede leer en diferentes idiomas. A continuación, todo lo que necesitas saber sobre la fecha de estreno, horarios y más.

En el próximo capítulo 75 de 'Jinx', se verá a Jaekyung empezar el gimnasio XX Mixed Martial Arts y de esta manera le dio inicio a su nueva vida en el MMA. La muerte de la padre de Jaekyung hizo que viva momentos difíciles, pero que poco a poco empieza a saber a lidiar con ello.

'Jinx', capítulo 75: dónde leer online

La vida de Jaekyung cambió para siempre; su madre se volvió a casar y le advirtió que no la vuelva a contactar y la muerte de su padre lo dejó en un limbo sobre su futuro. 'Jinx' es una manhwa BL creado por Mingwa que sigue la historia de un fisioterapeuta (Kim Dan) que tiene problemas económicos y una abuela enferma, quien recibe una oferta laboral para tratar a Joo Jaekyung, luchador de MMA.

En la temporada 2, se profundiza sobre la relación intensa que tienen ambos (Jaekyung y Kim Dan), donde se viven momentos de mucha tensión, emociones sutiles, donde Jaekyung es uno de los protagonistas de la historia. El nuevo capítulo 75 de 'Jinx' se puede leer en la página web de Lezhin.

Nuevo capítulo de 'Jinx'. | Foto: Captura

Revisa el calendario del capítulo 75 del manhwa 'Jinx', cuyo estreno está programado para el 23 de agosto de 2025. Estos son los horarios, según las regiones.

  • 22 de agosto de 2025, a las 7:00 a. m., hora del Pacífico
  • 22 de agosto de 2025, a las 9:00 a. m., hora central
  • 22 de agosto de 2025, a las 10:00 a. m., hora del este
  • 22 de agosto de 2025, a las 16:00 horas en el Reino Unido
  • 22 de agosto de 2025, a las 19:30 h, hora estándar de la India
  • 23 de agosto de 2025, a la medianoche en Australia

