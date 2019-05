Fiscalía pide 6 años de prisión para Mario Hart por presuntas irregularidades en su matrimonio

Un duro momento atraviesa la familia Hart-Rivadeneira, y es que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral los ha citado para la audiencia donde se determinará si irán a prisión entorno a las investigaciones sobre su matrimonio.

Para el fiscal de Huaral, Christian Orlando Quineche Flores, el ex integrante de Esto es Guerra habría incurrido en los delitos de falsa declaración, procedimiento administrativo, fraude procesal y falsedad genérica en agravio del Estado. Además de los 6 años, se ha solicitado el pago de 150 mil soles como reparación civil a favor de la municipalidad del referido distrito.

Sobre este difícil momento se ha pronunciado Mario Hart, quien indicó que la citación es parte del proceso. "Recibí la información por internet. Lamentablemente es algo que pasa siempre, porque las notificaciones no llegan a nuestro departamento, me entero por internet. Ahora lo consulté con mi abogado para que me ponga al tanto del tema. Pero bueno esto es parte del proceso”, indicó.

Pero ¿cuál es el principal indicio que conlleva a la Fiscalía a pensar en la existencia de irregularidades en el matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira? La no iniciación de los trámites de nacionalización por parte de la modelo venezolana.

“Todavía no se ha iniciado los trámites, no sé cómo se ha filtrado la información", indicó sorprendido Hart. "Es algo que ya tenía planeado. Mi esposa tiene muchos años en el Perú, en norma, bajo la ley. Es un trámite que está iniciando para aliviarse la molestia de estar cada cierto tiempo renovando su carné de extranjería, renovación de trabajo. Y espero que pronto pueda ser peruana”, agregó.