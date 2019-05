Jefferson Farfán y su mensaje que alegrará a más de un seguidor [FOTO]

Jefferson Farfán se recuperó de su lesión muscular y todo indica a que sea titular en la final de la Copa de Rusia, pero esa no es la única buena noticia que la 'Foquita' dio a conocer este martes.

Resulta que Farfán utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que realizará un sorteo en donde el ganador tendrá la oportunidad de almorzar con el exjugador del Schalke 04. Además, no solo será uno el afortunado ya que serán cinco los que podrán estar más cerca que nunca de su ídolo.

En caso de no salir ganador, también hay otros premios que Farfán dará. Entre las otras opciones están una entrada doble para el Perú vs Costa Rica, una entrada doble para el Perú vs Colombia, un iphone y un iwatch.

Cabe mencionar que Jefferson Farfán aparece en la lista preliminar de la Selección Peruana para la Copa América y es más que segura su presencia en Brasil al ser uno de los indispensables para Ricardo Gareca.

Para conocer cómo participar de este gran concurso, te dejamos el siguiente enlace.